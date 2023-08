Vittima in fuga dalla finestra: prete accusato anche di violenza di sessuale

Già nel mirino della Procura per minacce e spaccio di droga, sono arrivati nuovi guai per il religioso di Desenzano: ex parroco sul Garda, diocesi di Verona, da tempo non ha più nessun ruolo operativo.

Come spiegano i colleghi di BresciaToday, il 65enne sarebbe stato denunciato da un ragazzo trans che in una notte ai primi di agosto si era lanciato dalla finestra dell'abitazione di Desenzano del sacerdote, nudo e in preda a uno stato confusionale dopo aver assunto - a detta sua - cocaina a casa del prete e aver fatto sesso con lui.

Tutti i guai del prete bresciano

In quella circostanza erano stati sequestrati anche 6 grammi di cocaina e per questo il religioso era stato denunciato. A pochi giorni dall'accaduto, il ragazzo si sarebbe presentato spontaneamente per presentare denuncia per violenza sessuale: un nuovo fascicolo che dunque si aggiunge al faldone già corposo sul tavolo della Procura di Brescia.

Il prete era già stato denunciato per minacce da un barista venezuelano che lavora sul Garda e poi per detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo il sequestro della cocaina. Fino a pochi giorni fa irreperibile, ora la sua posizione non è sconosciuta: non è più sul lago ma avrebbe già informato le forze dell'ordine e la curia dei suoi spostamenti.