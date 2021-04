Solo prestazioni a sfondo erotico nel centro benessere "hot": arrestata 45enne

Lo strano viavai di clienti che si recavano al centro benessere presente in quella strada, avrebbe spinto alcuni residenti di via Volto San Luca a segnalare la cosa al 112 e ad attivare il Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Verona.

Sospetti che, secondo quanto riferisce l'Arma, sarebbero nati dal fatto che alcuni di questi avventori di sesso maschile si soffermavano anche solo per una quindicina di minuti, decisamente pochi per un massaggio rigenerante. L'attività del "Sesto Senso" è dunque finita sotto la lente d'ingrandimento dei militari, che, dopo averlo tenuto d'occhio per qualche giorno, mercoledì hanno deciso di intervenire.

All'interno del centro sarebbero state presenti tre donne, due di orgine cinese e una di origine mediorientale, alle prese con altrettanti clienti, un italiano e due indiani. Le indagini avrebbero permesso di stabilire che una delle donne presenti, una 45enne incensurata, svolgeva unicamente le funzioni di maîtresse: infatti si sarebbe occupata di accogliere gli avventori, contrattare la prestazione e ritirare il denaro. Il tariffario, secondo i carabinieri, prevedeva prestazioni esclusivamente a sfondo erotico, per una spesa compresa tra i 50 ed i 100 euro.

Per la donna si sono aperte le porte del carcere, mentre il locale è stato sequestrato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.