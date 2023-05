Ridotto il numero di agenti ai cantieri del filobus, torna il presidio della polizia locale a Veronetta

A partire da oggi, mercoledì 24 maggio, il Comando della polizia locale torna con un presidio fisso in piazza Santa Toscana, con tre operatori e con l'Ufficio Mobile di Prossimità nel quartiere di Veronetta. Presidio che sarà presente durante le ore pomeridiane, mentre nel turno serale saranno attuati controlli con pattuglie dinamiche ed intensificata la vigilanza con le immagini di videosorveglianza, in corso di miglioramento per le riprese notturne.

Dal Comando di via del Pontiere spiegano che la decisione è figlia della riduzione di personale impegnato presso i cantieri della filovia che, ad un mese dal loro avvio, consentono ora di tornare ad una certa normalità, anche in funzione di presidio del territorio a tutela di turisti, negozianti e residenti.

Gli agenti si occuperanno di sicurezza urbana e di sicurezza stradale tra via San Nazaro, via XX Settembre, lungadige Porta Vittoria, vicolo Madonnina, San Sepolcro, con l'ausilio del Nucleo Cinofili e dei Vigili di Quartiere.

Prevista anche la presenza della polizia amministrativa per le verifiche di ordine igienico-sanitario negli esercizi commerciali, di occupazione suolo pubblico e rumori molesti, inoltre sarà data particolare attenzione agli esposti dei residenti anche per il microspaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell'ultima settimana

Nel corso dell'ultima settimana sono state identificate dalla polizia locale di Verona 237 persone, con 14 verbali di polizia amministrativa redatti per occupazioni abusive e violazioni per regolamento sul rumore, per complessivi 15.000 euro.

Sei le denunce per guida in stato di ebbrezza, due per danneggiamento, otto veicoli compendio furto recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, comprese due biciclette trovate in possesso di due persone deferito per ricettazione, essendo stato denunciato precedentemente il furto dei mezzi.

Diciannove i veicoli scoperti senza assicurazione e ventidue quelli senza revisione, sei verbali per utilizzo del cellulare alla guida e dodici sanzioni a persone alla guida di un monopattino, perchè circolavano contromano o con un passeggero a bordo. Denunciato anche un utilizzatore di monopattino perchè sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.

Le due unità cinofile con il personale del reparto Motorizzato hanno recuperato nella scorsa 240 grammi di hashish e segnalato tre persone alla Prefettura quali assuntori, sia in zona Veronetta che nel piazzale della stazione di Porta Nuova.