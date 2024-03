La prefettura di Verona ha commissariato alcuni Centri di accoglienza straordinaria per migranti

La prefettura di Verona, dopo averne valutato le controdeduzioni, ha formalmente commissariato la società San Francesco onlus limitatamente all'esecuzione di tre contratti aventi ad oggetto, così come si legge nel provvedimento siglato dal prefetto Demetrio Martino, «la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza in relazione ai Cas collettivi». Si tratta di Centri di accoglienza straordinaria collocati in alcuni Comuni scaligeri. Il documento della prefettura veronese è stato firmato ancora lo scorso 19 gennaio 2024, ma la notizia si è diffusa nella giornata odierna, domenica 17 marzo.

Risale invece al mese di ottobre 2023 una segnalazione dell'Osservatorio migranti Verona, nella quale si illustravano diverse problematiche rilevate all'interno di alcune strutture che ospitavano dei migranti e ne veniva esplicitamente chiesto il commissariamento. Nel documento firmato dal prefetto Martino vengono citati alcuni successivi «sopralluoghi ispettivi» svolti dal personale della prefettura scaligera, dai quali sarebbe emerso «un quadro di plurimi e ripetuti inadempimenti degli obblighi previsti dal capitolato d'appalto dei servizi di accoglienza in centri collettivi e dalle rispettive convenzioni».

Scendendo più nel dettaglio, nel provvedimento a firma del prefetto Demetrio Martino si legge che sarebbero stati rilevati dei «profili di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali relativamente alla fornitura di vitto, del vestiario, del pocket money, dei servizi di pulizia, di mediazione linguistica, di assistenza sanitaria, sociale e psicologica». L'attività dei commissari di nomina prefettizia è ora previsto che continui fino all'atto di subentro di un aggiudicatario del «nuovo appalto per la fornitura dei beni e servizi per l'accoglienza dei richiedenti asilo ospitati nelle strutture interessate».