Conclusi i lavori di messa in sicurezza dei ponti, riapre la strada per Passo Fittanze

Secondo quanto rifetrito dalla Provincia di Verona in una nota, sono terminati i lavori di consolidamento dei ponti militari ed è prevista nella giornata di venerdì 23 giugno la riapertura della strada provinciale 14 che da Erbezzo conduce a Passo Fittanze. In base a quanto si apprende, il 20 giugno i tecnici hanno eseguito le prove per il collaudo statico sulle opere appena concluse per la messa in sicurezza dei due manufatti risalenti agli anni precedenti al Primo conflitto mondiale. «Le deformazioni delle strutture alle sollecitazioni, - viene spiegato dalla Provincia - con carichi di 70 tonnellate, sono risultate assai limitate: circa un terzo rispetto alle previsioni di calcolo».

L’impresa esecutrice, specificano sempre dalla Provincia di Verona, ha pertanto posizionato dei New Jersey in cemento ai lati dei ponti che verranno sostituiti, nelle prossime settimane, dai guard rail definitivi. «Un intervento che prevederà limitazioni contenute e che non interromperanno il flusso di turisti e operatori da e per l’alta Lessinia», evidenzia ancora la nota della Provincia, ricordando inoltre che i cantieri erano iniziati a metà marzo.

«Ringrazio gli uffici, l’impresa e il direttore lavori per la solerzia nella realizzazione delle opere di consolidamento. - ha affermato il presidente della Provincia, Flavio Pasini - I ponti per la Provincia di Verona sono una priorità assoluta. Su quelli di Passo Fittanze abbiamo investito in tutto 650 mila euro, fondi spesi per la comunità, le aziende locali e i tanti cittadini che, soprattutto nella bella stagione, amano frequentare la nostra Lessinia».

In merito è intervenuto anche il consigliere provinciale delegato alla viabilità e lavori pubblici, Mauro Gaspari, il quale ha spiegato: «Ci eravamo dati, in accordo con l’amministrazione di Erbezzo, un obbiettivo audace per il tipo di intervento che avevamo davanti: terminare per l’inizio dell’estate. Nonostante le piogge delle scorse settimane, che hanno costretto a sospendere a più riprese i lavori, riapriamo la strada per il primo fine settimana estivo, garantendo l’accesso a un’area importante della Lessinia nel periodo di maggior afflusso turistico».