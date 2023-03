Pronti a partire i lavori di messa in sicurezza dei ponti di Passo Fittanze

Partiranno il 15 marzo i lavori di messa in sicurezza dei due ponti sulla strada provinciale 14 che da Erbezzo porta a Passo Fittanze, al confine con la provincia di Trento.

Il progetto prevede il consolidamento dei due manufatti militari risalenti agli anni precedenti al Primo conflitto mondiale. I ponti erano stati allargati nel 1952, con soluzioni costruttive rivelatesi però inadeguate alle strutture tanto che, negli anni successivi, si erano verificati alcuni cedimenti. Gli interventi contemplano il consolidamento delle spalle originali in pietra attraverso l’inserimento di micropali. Verrà sostituita anche la soletta in cemento risalente agli anni ’50.

Il cronoprogramma prevede che i cantieri si chiudano entro tre mesi dall’inizio lavori. Il costo degli interventi, sostenuti dalla Provincia di Verona, ammonta a poco meno di 400 mila euro.

«Come previsto dal progetto, verificato anche dalla Sovrintendenza, manterremo intatte e restaureremo le spalle originali in pietra dei due ponti, consolidando le strutture con soluzioni che non ne altereranno i prospetti – spiega il presidente della Provincia, Flavio Pasini –. Quello sulla provinciale per Passo Fittanze è il primo intervento del 2023 sui manufatti di nostra competenza. Entro i prossimi mesi avvieremo altri cantieri sempre orientati a garantire maggiore sicurezza sulle strade veronesi».

«L’obiettivo che ci siamo dati è sistemare i due ponti entro la fine delle scuole o comunque l’inizio dell’estate – spiega il Consigliere provinciale delegato alla viabilità e Lavori Pubblici, Mauro Gaspari –. Diverse fasi di lavorazione, viste le dimensioni contenute della carreggiata, richiederanno la sospensione della circolazione sulla Sp 14. In caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse che dovessero prolungare i tempi, in accordo con il comune di Erbezzo, metteremo in pausa il cantiere per l’estate in modo da garantire il transito ai mezzi nel periodo più rilevante del turismo in Lessinia nella bella stagione”.