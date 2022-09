Primo giorno di scuola tra controlli, flash mob e qualche multa: il bilancio della polizia locale di Verona

Il bilancio è «positivo» per il primo giorno di scuola, con orario unico di ingresso come prima del periodo Covid, nelle scuole di ogni ordine e grado a Verona. Lo fa sapere in una nota la polizia locale del Comune di Verona che spiega: «Questa mattina i 43 agenti e 3 ufficiali della polizia locale, con il comandante Luigi Altamura presente in stazione, hanno effettuato i servizi viabilistici come da piano predisposto nei giorni scorsi, garantendo ai principali incroci e nella zona di piazzale XXV Aprile il transito e la circolazione più rapida possibile soprattutto al trasporto pubblico locale».

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, «nessuna area» sarebbe risultata «congestionata», tuttavia vi sarebbe stata «qualche coda per chi proviene dalla zona sud e dalla zona est, anche a causa ancora delle chiusura della Tangenziale Sud». In particolare, chiarisce la nota della polizia locale di Verona, «sono stati sanzionati 18 veicoli in divieto di sosta vicino alle scuole, a causa di genitori che hanno parcheggiato anche con intralcio in carreggiata».

Droga in stazione e un incidente stradale

Lunedì 12 settembre è stato il "primo giorno di scuola" anche per le unità cinofile Pico ed Axel che, in base a quanto si apprende, hanno recuperato «30 grammi di hashish, nascosti da ignoti in vari anfratti in zona del piazzale della stazione». Le pattuglie motorizzate, spiega sempre la nota della polizia locale, hanno anche scortato, con altre forze dell'ordine, «un corteo di protesta di genitori e studenti nella zona di Cittadella e di via del Pontiere fino a via delle Franceschine, risoltosi in poco tempo».

La centrale operativa ha infine gestito altri interventi tra cui un sinistro tra via Centro e via Fiume accaduto poco dopo le otto e trenta. L'invito della polizia locale è sempre quello di «utilizzare i mezzi pubblici, biciclette e preferire un percorso pedonale più lungo, evitando di parcheggiare l'auto privata davanti agli edifici scolastici, dove si mette a repentaglio l'incolumità dei propri ed altrui figli».

Flash Mob al Montanari

La Rete degli Studenti Medi ha organizzato azioni e flash mob davanti alle scuole di tutto il paese per dare inizio al periodo di mobilitazioni che attraverserà l'autunno. Anche a Verona gli studenti hanno fatto sentire la propria voce, in particolare all'entrata del liceo Montanari: «L'anno scolastico che ha inizio con la giornata di oggi si prospetta ancora una volta complesso, - afferma Enrico Todesco, militante della Rete degli studenti medi di Verona - ma il nostro sindacato studentesco è pronto ad offrire il suo sostegno alla comunità cittadina e a mostrarsi in prima linea per difendere i diritti della nostra generazione a partire da 100 proposte e rivendicazioni da noi pensate proprio a questo scopo».

Lo stesso Enrico Todesco ha poi aggiunto: «Durante questo mese le elezioni politiche e le campagne elettorali hanno preso il sopravvento nell'ambito dell'opinione pubblica, ma troppo spesso questioni fondamentali come il diritto allo studio, la questione ambientale e le lotte a sostegno dei diritti civili e sociali sono state messe da parte. Il nostro compito è quello di renderle parte di dibattiti e discussioni di primaria importanza, a partire proprio dai luoghi del sapere e dalla comunità studentesca, che sente la necessità e deve avere gli strumenti per esprimere i propri bisogni e le proprie richieste», conclude Enrico Todesco.