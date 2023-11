Giornata delle vittime della strada, testimonianze utili a sensibilizzare i giovani

Oggi, 19 novembre, ricorre la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. Un ricordo che è ben visibile in Piazzale Papa Giovanni XXIII, nel quartiere di Borgo Roma a Verona, riempito di croci bianche. Una croce per ogni vittima della strada, in una manifestazione organizzata dal Comune e dall'associazione nazionale Vittime della Strada.

L'evento di oggi vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della sicurezza stradale. E vuole essere anche uno sprone al raggiungimento dell'obiettivo europeo di dimezzare il numero di vittime e di feriti gravi nel decennio 2021-2030. Perché la prevenzione ed il controllo su strada sono importanti, ma non si possono sottovalutare la sensibilizzazione e soprattutto la formazione, soprattutto nei riguardi dei giovani. Giovani che statisticamente vedono come prima causa di morte proprio l'incidente stradale.

Per questo anche la polizia stradale di Verona prosegue nell'impegno di formare gli studenti e venerdì scorso, 17 novembre, in collaborazione con vigili del fuoco, Suem 118, Autostrada Brescia-Padova e associazione Verona Strada Sicura, ha organizzato un incontro con circa 150 studenti nell’aula magna dell'istituto tecnico Marie Curie di Bussolengo.

Nel corso dell’evento, introdotto dalla dirigente Anna Lisa Mongiorgi, oltre alla condivisione dei principali stili di guida a rischio e alle buone pratiche per prevederli e prevenirli, sono stati rafforzati quei valori ricordati nella ricorrenza di oggi con alcune toccanti testimonianze. I genitori di giovani vittime coinvolte in incidenti stradali, insieme a persone con disabilità, hanno raccontato la loro esperienza, catturando in questo modo l’interesse dei ragazzi. Ed oltre alle testimonianze sono stati mostrati filmati conseguenti ad incidenti stradali, con le interviste a chi era rimasto coinvolto.