La polizia locale di Verona contesta multe per 16 mila euro a un guidatore: «Accessi abusivi alla Ztl e corsie preferenziali»

La polizia locale di Verona fa sapere in una nota di aver scoperto quello viene definito dal comandante Luigi Altamura come un «furbetto della targa». Costui, secondo quanto riportato dalla polizia locale in una nota, avrebbe infatti «modificato la targa della propria autovettura per accedere abusivamente alla zona a traffico limitato e alle corsie preferenziali di Verona». La nota della polizia chiarisce quindi che si tratterebbe di un «45enne residente in Sicilia», il quale avrebbe modificato la targa della propria vettura facendo «diventare la lettera "J" una "U"».

Tuttavia, nota il comandante Altamura, l'uomo in questione «si era dimenticato che nelle lettere dell’alfabeto utilizzate per identificare le targhe italiane, per norma si è deciso di escludere le vocali "O", "U" e "I" e la consonante "Q", perché sarebbero potute facilmente esser confuse con altre lettere».

È quindi a partire da questa "svista" del 45enne siciliano che, spiega sempre la nota della polizia, «un operatore del "Centro Varchi" della polizia locale di Verona lo ha segnalato ai colleghi e ha inserito la "targa alterata" nel sistema informativo "Giano"». In tal modo, dunque, è stato possibile per gli agenti del Reparto Motorizzato «individuarlo e segnalarlo alla procura della Repubblica per i reati di falsità ideologica e materiale e uso di atto falso».

L'autovettura in questione, una Ford Fiesta, secondo ciò che viene riportato dal comandante della polizia locale di Verona, nel frattempo avrebbe «accumulato centinaia di verbali per un importo complessivo di oltre 16.000 euro».