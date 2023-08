Lavavetri ai semafori a Verona: inflitti verbali e daspo urbano, ma non basta

Nel mese di agosto, sempre nell'ambito del contrasto al degrado urbano, la polizia locale di Verona ha incrementato i controlli contro l'accattonaggio molesto e il ritorno dei lavavetri ai semafori.

Due nuclei familiari di cittadini stranieri, composti da 12 persone, sarebbero arrivati in città bene organizzati e si sono appostati ad alcuni incroci, ricevendo la notifica di ben 25 verbali da lunedì a giovedì, oltre al sequestro amministrativo del materiale utilizzato. Dal Comando di via del Pontiere sottolineano che come il gruppo, nonostante la contestazione del daspo urbano, abbia continuato ad interrompere il flusso dei mezzi, passando a piedi sulla carreggiata ed in alcuni casi gettando il sapone liquido sui vetri anche se l'automobilista di turno non intendeva farsi pulire il parabrezza: le attuali norme in materia di sicurezza urbana dunque, non sarebbero sufficienti a far cessare questi comportamenti illeciti, secondo la polizia locale.

Le persone individuate sono quindi 12, mentre sono una trentina le spazzole sequestrate insieme alle taniche di sapone liquido: agli individui sanzionati è stato proposto di recarsi presso i servizi sociali per avere assistenza, ma gli stessi avrebbero declinato qualsiasi tipo di aiuto, tornando anche 4 volte nella stessa giornata a lavare i vetri delle auto in transito.

La polizia locale invita i cittadini a chiamare la centrale operativa al nr. 0458078828 e a non consegnare soldi ai soggetti dediti alle attività in violazione al regolamento di polizia urbana.

In centro storico sono stati invece sanzionati 17 soggetti dediti all'accattonaggio, mentre sono stati rinvenuti due borsoni con giocattoli luminosi, lasciati da venditori abusivi fuggiti alla vista degli agenti.

«La polizia locale è come sempre in prima fila nel contrasto al degrado - afferma l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - così come i servizi sociali sostengono chi vi si rivolge. In questa direzione, sosteniamo l’invito rivolto alla cittadinanza da parte della polizia locale».