Secondo blitz di polizia locale e controllori sui bus ATV: 82 verbali e un uomo con un coltello denunciato

Come indicato in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico tenutosi nelle scorse settimane, la polizia locale di Verona ha svolto il secondo maxicontrollo in una settimana, in collaborazione con il personale dell'Azienda Trasporti Verona, con al centro il trasporto pubblico locale: le verifiche infatti hanno riguardato oltre 20 bus ATV, tra le 14 e le 20 di venerdì pomeriggio.

Ufficiali ed agenti del Reparto Territoriale, hanno controllato 655 persone, unitamente agli accertatori di ATV su 24 diversi mezzi pubblici, comminando 82 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 15 pagati immediatamente. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo.

Monitorate anche le zone di piazzale XXV aprile, porta Vescovo, piazza Bra e Pradaval. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma, essendo stato sorpreso a bordo di un autobus con un coltello, mentre tre autoveicoli sono stati sanzionati perché sostavano sulle fermate dei bus.

Ancora una volta fondamentali le telecamere di videosorveglianza alle fermate, collegate con la centrale operativa del comando polizia locale e a bordo dei mezzi ATV.

«Un nuovo importante risultato che dimostra come sia indispensabile far rispettate la legalità anche sui bus, teatro di aggressioni e di violenze ma resi anche più sicuri dagli interventi della Polizia Locale che in questi giornate estive sta procedendo in maxi-controlli, che hanno permesso di controllare oltre 1.300 utenti in due sole giornate, con 150 verbali per il mancato pagamento del biglietto», afferma l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi.