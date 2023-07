Controllori e agenti in 26 autobus Atv: su 630 passeggeri, 75 senza biglietto

Nuovo maxi servizio di controllo straordinario del trasporto pubblico da parte della polizia locale di Verona, in collaborazione con il personale di Atv. Venerdì scorso, 21 luglio, ufficiali e agenti del reparto territoriale sono saliti su 26 autobus, tra le 14 e le 20, controllando insieme agli accertatori di Atv 630 viaggiatori in tutto. I passeggeri trovati senza biglietto sono stati 75 e sono stati tutti sanzionati. I verbali pagati immediatamente sono stati 22, per un totale di 1.133 euro.

Sono state controllate le linee 144, 138, 139, 110, 51, 61, 21, 23 e 24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Monitorate inoltre la zona di Piazzale XXV aprile, Porta Vescovo, Piazza Bra e Pradaval. E ancora una volta sono state fondamentali le telecamere di videosorveglianza alle fermate, collegate con la centrale operativa della polizia locale.

I controlli hanno avuto particolare apprezzamento da parte di cittadini e turisti e proseguiranno nelle prossime settimane.