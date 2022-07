Recuperati 53 pneumatici abbandonati sul fondale del Lago di Garda

Non erano stati più di cinque quelli notati da un turista che con il suo sup era giunto a poche decine di metri dalla spiaggia della Baia del Vento. Non più di cinque pneumatici, visti dal turista adagiati sul fondale attraverso le acque trasparenti del lago.



(Sub della guardia costiera)

Ricevuta la segnalazione, la guardia costiera del Lago di Garda ha inviato in zona due unità navali. E da una prima verifica di superficie è stato possibile stimare la presenza di una cinquantina di pneumatici. Pertanto, è stato richiesto l'intervento di un nucleo di sub, i quali hanno svolto una ricognizione dei fondali, censendo i pneumatici indiscriminatamente disseminati da ignoti.



(Uno dei pneumatici recuperati)

Al termine delle ispezioni subacquee eseguite giovedì scorso, 21 luglio, i pneumatici abbandonati sono risultati essere 53 in tutto. E per la loro rimozione sono intervenuti i sub del Wwf di Bergamo-Brescia, assistiti durante le operazioni da quelli della guardia costiera. Il materiale recuperato è stato poi imbarcato su di un battello e sbarcato nella zona di Portese, a San Felice del Benaco.

Grazie alla collaborazione del Comune bresciano, dopo essere stati sequestrati dai guardiacoste, i pneumatici sono stati trasferiti temporaneamente in un deposito, per poi essere avviati allo smaltimento.



(Pneumatici sequestrati dalla guardia costiera)

Sono in corso, da parte dei militari della guardia costiera, le attività tese ad individuare gli artefici dello smaltimento indiscriminato dei pneumatici sullo splendido fondale della Baia del Vento. Fondale che è stato rapidamente bonificato e reso fruibile.