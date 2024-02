«Pistola in faccia agli operai» durante uno sciopero al Maxi Di

Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, una guardia giurata ha estratto la sua pistola contro i lavoratori in sciopero davanti ai cancelli di Maxi Di a Belfiore. La scena è stata ripresa con i telefonini dagli stessi lavoratori aderenti a Si Cobas e pubblicata sulla pagina Facebook del sindacato di base.

Lo sciopero era cominciato da poco ed era stato proclamato dopo mesi di stato di agitazione per ottenere condizioni di lavoro e livelli salariali migliori. Nel video si sente la guardia giurata ripetere: «Mettimi ancora le mani addosso», come se il suo fosse un gesto di difesa. Ma in base a quanto riferito da Si Cobas, la guardia giurata sarebbe uscita dalla sua postazione «per provocare i lavoratori» ed «ha svuotato una bottiglia d'acqua addosso ai lavoratori, nel tentativo di ottenere una reazione. Non essendo riuscito nel suo scopo, ha fatto nuovamente irruzione nel presidio puntando la pistola in faccia ad alcuni operai».

«È evidente che l'arroganza e la sfacciataggine con la quale una guardia giurata punta un'arma in faccia a un lavoratore in sciopero è il riflesso di un clima politico che alimenta negli apparati repressivi una convinzione di onnipotenza e di totale impunità - ha aggiunto ancora il sindacato di base - Denunciamo quest'ennesima e vergognosa pagina di violenza anti-operaia e invitiamo tutti i lavoratori a respingere queste provocazioni».