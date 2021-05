Chiede il permesso di soggiorno in Questura, ma è ricercato per duplice omicidio

Si era recato in Questura per richiedere un permesso di soggiorno, ma gli scrupolosi controlli che gli agenti di Polizia dell'Ufficio Immigrazione effettuano tutti i giorni sui cittadini che si presentano giornalmente agli sportelli per questo tipo di pratiche, hanno portato alla luce la sua identità e soprattutto la sua posizione.

Da verifiche più approfondite infatti è emerso che A.S., 32enne di origine pakistana, risultava ricercato a livello internazionale in quanto ritenuto responsabile, nel proprio Paese d’origine, di duplice omicidio e triplice tentato omicidio.

In collaborazione con la Squadra Mobile di Verona, l'uomo è stato quindi arrestato ed è stato associato al carcere di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della definizione delle procedure atte alla sua estradizione.