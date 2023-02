"Patenti facili", altri due candidati sorpresi all'esame scritto con telecamere e auricolari

Non conosce tregua l'attività polizia locale di Verona volta a contrastare l'uso di strumenti tecnologici come telecamere, cellulari ed auricolari per superare l'esame scritto necessario a conseguire la patente di guida. Già nel mese di gennaio il Comando di via del Pontiere era stato protagonista di alcune operazioni su questo tema.

Le forze dell'ordine sottolineano come questo fenomeno non conosca ancora fasi di calo, anzi, sarebbe sempre più frequente da parte di cittadini stranieri affidarsi a vere e proprie organizzazioni criminali che organizzano "tour" presso le Motorizzazioni di diversi capoluoghi italiani.

A finire nei guai questa volta sono stati un cittadino nigeriano di 35 anni, residente in provincia, e uno srilankese di 25, residente invece in città. Entrambi avrebbero pagato una sorta di "tariffa" a persone in corso di identificazione, che li avrebbero "vestiti" di attrezzature tecnologiche. Entrambi avrebbero pagato una sorta di "tariffa" a persone in corso di identificazione, che li avrebbero "vestiti" di attrezzature tecnologiche. I reati contestati ai due sono la repressione della falsa attribuzione di lavori altrui di aspiranti di titoli abilitativi, l'errore determinato dall'altrui inganno e la falsità ideologica.

Entrambi non parlano e leggono correntemente la lingua italiana e nonostante l'"aiutino" esterno non sarebbero riusciti a superare l'esame, dopodiché sono stati bloccati dagli agenti del Laboratorio Analisi Documentale e segnalati alla Procura della Repubblica.

Sono già 8 i candidati bloccati da inizio anno, grazie anche alla collaborazione dei funzionari della Motorizzazione.