Colta dalle doglie, donna partorisce in casa con l'aiuto dell'infermiere

Un felice evento ha svegliato alcuni residenti di Borgo Trento nelle primissime ore di martedì.

Le 5 del mattino infatti non erano ancora scoccate, quando una donna incinta ha avvertito che era giunto il momento. Colta dalle doglie, non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: sul posto sono accorse ambulanza ed automedica, con l'infermiere del 118 che l'ha aiutata a partorire in casa.

Madre e figlio sono stati poi condotti all'ospedale della Donna e del Bambino per gli accertamenti del caso.