Senza biglietto e mascherina, insulta e palpeggia una passeggera sul bus: arrestato

Due equipaggi dei carabinieri della sezione radiomobile di Verona, nei giorni scorsi sono dovuti intervenire in corso Milano in seguito alla richiesta inoltrata dal conducente della linea 163.

Poco prima infatti, un passeggero sprovvisto di biglietto e mascherina protettiva si era rifiutato di scendere. Si trattava di un trentenne senza fissa dimora, il quale avrebbe risposto ad una passeggera che si era lamentata per il ritardo che la corsa stava subendo con espressioni volgari a sfondo sessuale, arrivando a palparle il seno. Neppure l'arrivo dei militari lo avrebbe convinto a cambiare atteggiamento, ma avrebbe invece colpito il militare ad un braccio.

Accompagnato in casermo, è stato dichiarato in arresto dopo che la donna molestata ha formalizzato la denuncia. Convalidato il provvedimento, il giudice ha disposto il divieto di dimora in città per il trentenne, in attesa della celebrazione del processo.