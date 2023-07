Sabato bollino giallo, domenica bollino arancione: weekend caldo a Verona

Il rapido passaggio del maltempo nei giorni scorsi non ha prodotto gravi danni in provincia di Verona ed ha contribuito a rendere meno calde le giornate. La situazione, però, sta cambiando e torna a salire l'allerta per le ondate di calore anche nel territorio scaligero.

Nel fine settimana e probabilmente anche nei giorni successivi, le temperature torneranno ad essere stabili sopra i 30 gradi e Verona rientrerà a far parte di quel gruppo di città dove è alto l'allarme per le conseguenze del caldo sulla salute dei cittadini.

In base ai bollettini periodicamente emessi dal Ministero della salute, a Verona oggi è stata una giornata senza particolari rischi, ma già nella giornata di sabato il capoluogo scaligero sarà da bollino giallo e quindi in fase di pre-allerta. La situazione peggiorerà poi domenica, quando è previsto per Verona il bollino arancione e quindi una presenza di condizioni climatiche che rappresentano un rischio per la popolazione più fragile, quella cioè composta da malati, anziani e bambini.