Omicidio Giulia Cecchettin: dopo l'arrivo in Italia Filippo è stato portato nel carcere di Montorio a Verona

Nella giornata odierna, sabato 25 novembre, dopo essere atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia durante la mattinata, Filippo Turetta è stato accompagnato, scortato dai carabinieri, presso il carcere di Verona Montorio. Il giovane, come noto, è accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, morta lo scorso 11 novembre. Il ragazzo, dopo circa una settimana trascorsa in fuga, era poi stato arrestato la sera di sabato 18 novembre in Germania, quindi trattenuto nel carcere tedesco di Halle.

Quest'oggi ricorre anche la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne" e, nell'occasione, proprio il padre della vittima Giulia Cecchettin, attraverso i propri social ha condiviso l'immagine di un fiocco rosso, accompagnandolo con queste parole: «Parlate, denunciate, fidatevi!».

Nel frattempo, secondo quanto viene riferito dall'Agi, a Filippo sarebbe stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare già nel momento in cui è atterrato all'aeroporto di Venezia. Ora, dopo il trasferimento a Montorio, il ventiduenne avrà modo di confrontarsi con il proprio legale, l'avvocato Caruso. Il primo interrogatorio con il gip dovrebbe invece tenersi non prima dell'inizio della prossima settimana.