Giulia Cecchettin, funerale in Prato della Valle. E sul suo ex diceva: «Vorrei che sparisse»

Sarà doppia la cerimonia funebre per Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. La data sarà concordata dopo l'esame autoptico sul corpo della vittima, in programma l'1 dicembre. Ma intanto ieri, 22 novembre, è stato deciso che il funerale della giovane di Vigonovo sarà celebrato a Padova, nella parrocchia di Santa Giustina in Prato della Valle.

La scelta, come spiegato da Cesare Arcolini su PadovaOggi, è stata voluta dal Gino Cecchettin, il padre di Giulia, consapevole che in tanti vorranno partecipare alla funzione religiosa. E così la famiglia ha preso la decisione, in accordo con i parroci e le amministrazioni dei comuni interessati.

La prima cerimonia si terrà dunque a Padova, poi il feretro si fermerà per un secondo momento di preghiera nella parrocchia di Saonara. Non sarà un altro funerale, ma un ultimo saluto a Giulia da parte delle persone più vicine alla famiglia.

Infine, Giulia Cecchettin sarà trasferita al cimitero di Saonara dove da un anno riposa la madre.

Da Padova a Saonara sarà l'ultimo viaggio del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Mentre l'ultimo viaggio della 22enne ancora viva è stato quello da Vigonovo a Fossò, nell'auto del ragazzo che l'ha uccisa. Su questo viaggio si è concentrata la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. E durante l'ultima puntata, il programma ha fatto ascoltare i messaggi vocali con cui un mese e mezzo fa Giulia aveva confidato alle amiche i suoi timori nei confronti dell'ex fidanzato.

Il dubbio sollevato da Chi l'ha visto? sulla morte di Giulia Cecchettin è su quei 35 minuti trascorsi dalla segnalazione della prima aggressione di Filippo Turetta avvenuta a Vigonovo e l'uccisione avvenuta nella zona industriale di Fossò. Un testimone, infatti, aveva visto i due giovani litigare e aveva allertato le forze dell'ordine, che però non sono riuscite a intercettare la Fiat Punto nera guidata dall'aggressore.

L'aggressore di Giulia Cecchettin era il suo ex fidanzato. I due si erano lasciati ad agosto e dopo la separazione il rapporto tra i due non era buono, soprattutto per Giulia che aveva confidato alle amiche il desiderio che Filippo sparisse. «Non vorrei più avere contatti con lui - ha detto Giulia in un messaggio vocale alle amiche e fatto ascoltare da Chi l'ha visto? - Però allo stesso tempo mi viene a dire cose come che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi e che vorrebbe morire. Non me le viene a dire per forza come ricatto, però suonano molto come ricatto. Allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo. Questa cosa, con il fatto che io vorrei non vederlo più, perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa. Sono arrivata a un punto in cui vorrei che sparisse».

Dei suoi comportamenti con Giulia e del suo delitto, Filippo Turetta dovrà ora dar conto alla magistratura italiana. Il ragazzo è stato arrestato in Germania, dove la sua fuga dopo il delitto si è fermata in un'autostrada vicino a Lipsia. E dalla Germania è arrivato il via libera all'estradizione, quindi il 22enne padovano presto sarà scortato in Italia dove dovrà rispondere dell'omicidio di Giulia.

Intanto l'agenzia Agi ha riferito le parole che Filippo Turetta ha riferito ai poliziotti tedeschi che lo hanno interrogato. «Ho ammazzato la mia fidanzata - ha detto Turetta, pensando ancora che Giulia fosse la sua fidanzata e non la sua ex - Ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio».