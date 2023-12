Giovane mamma uccisa a Riese, sarà ancora lutto regionale in Veneto. Zaia: «Fa rabbrividire crimine efferato a pochi giorni dalle esequie di Giulia»

«Siamo davanti a un femminicidio dai contorni estremamente drammatici: due vittime, una mamma e la sua creatura, non ancora venuta al mondo, sono stati quest’oggi uccisi barbaramente. Un fatto che fa rabbrividire e, ancora una volta, indignare». È questo il commento del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, di fronte all'omicidio di una giovane donna di 26 anni, madre di un bimbo di 4 anni e in attesa di una seconda nascita, verificatosi oggi a Riese Pio X (Treviso).

«Un crimine così efferato - ha quindi proseguito il governatore Luca Zaia - si è verificato a pochi giorni dalle esequie di Giulia Cecchettin. La ferita era ancora aperta, la nostra comunità ha ancora negli occhi e nel cuore l’angoscia di tante giornate di sofferenza. Nuovamente assistiamo a una spirale di violenza che necessita da parte di tutta la società, a partire dalle istituzioni, di una risposta assolutamente ferma. Anche nel giorno delle esequie di Vanessa Ballan - ha annunciato Zaia - proclamerò il lutto regionale: ogni femminicidio non è più questione limitata ad una singola famiglia, ma coinvolge ed è uno sfregio per tutta la nostra comunità».

Infine, il presidente del Veneto ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari della vittima: «È tutto così molto triste di fronte alla storia di una ragazza, una mamma, di soli 26 anni, la cui vita è stata oggi strappata a coltellate. Voglio esprimere il mio cordoglio più commosso e sentito alla famiglia di Vanessa e all’intera comunità di Riese. La speranza - ha concluso il governatore del Veneto Luca Zaia - è che il criminale che ha commesso questo delitto sia al più presto assicurato alla giustizia: ripongo la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti e della magistratura che sono certo darà presto risultati».