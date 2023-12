È il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin: lutto regionale e bandiere a mezz'asta

Il 5 dicembre è il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa lo scorso 11 novembre a Fossò (Venezia) dall'ex findanzato, che ha poi abbandonato il corpo sulle sponde del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, per poi fuggire in auto verso il Nord Europa. La cerimonia funebre si celebra alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova e verrà trasmessa in diretta da Rai e Mediaset.

Sono migliaia le persone attese per rendere omaggio all'ennesima vittima di un femminicidio in Italia. «Ai funerali di Giulia Cecchettin la comunità veneta si farà sentire», ha detto lunedì il presidente Luca Zaia. Per l'occasione sono state poste a mezz’asta le bandiere delle sedi della Regione Veneto, in ossequio alla giornata di lutto regionale, decretata dallo stesso Zaia, in coordinamento con le prefetture del Veneto. Per tutta la notte Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, è stato anche illuminato di rosso..

Turetta nel frattempo si trova rinchiuso nel carcere di Montorio, a Verona, dove nei giorni scorsi ha incontrato i genitori ed è stato interrogato. Il giovane gode dei diritti riconosciuti a tutti i detenuti, e può quindi guardare anche la televisione. Come spiegano fonti qualificate all'Ansa, il ragazzo, se lo desidera, ha la dunque la possibilità di seguire la cerimonia.