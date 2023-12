Grida e rumori in piena notte dall'appartamento, arrivano i carabinieri e trovano la droga

Nel corso della notte di domenica 3 dicembre, una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio, è intervenuta presso uno degli appartamenti di un condominio situato in via Petrarca, dal momento che più cittadini avevano segnalato al 112 di essere stati svegliati da grida e rumori che sembravano provenire da una delle abitazioni della medesima palazzina.

I militari sono dunque intervenuti sul posto per verificare cosa stesse accadendo, trovandosi di fronte tre giovani in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

È scattatato così un attento controllo, al termine del quale uno dei tre, un 21enne italiano del posto già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, nascosti in uno dei calzini indossati, e di un bilancino di precisione.

Dagli accertamenti svolti nell'immediatezza dai carabinieri, sarebbe merso che la droga era destinata, oltre che al consumo personale, allo spaccio e quindi il 21enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria che nella mattinata di lunedì ha convalidato il provvedimento.