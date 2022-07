Livello del lago di Garda scende troppo, cambia il servizio di trasporto: il catamarano sostituisce l'aliscafo

La Gestione governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como - Direzione di esercizio Lago di Garda, informa in una nota che «a causa del progressivo e costante abbassamento del livello idrometrico del lago, a partire da mercoledì 27 luglio 2022 l'aliscafo impiegato sulle corse di linea numero 110-111-112-113-114 Sr verrà sostituito dal catamarano».

Il direttore di esercizio della Navigazione Lago di Garda, l'ing. Giuseppe Mafale, spiega: «Il servizio normalmente assicurato dall'aliscafo verrà coperto con l'utilizzo del catamarano, tipologia di imbarcazione con un basso pescaggio, che grazie alle caratteristiche del suo scafo è in grado di navigare anche in condizioni di basso livello idrometrico. Siamo sicuri che questa soluzione acconsentirà il regolare svolgimento dei servizi di linea come da programma».

Oltre a ciò, viene reso noto che l'orario delle corse sopra indicate verrà parzialmente rimodulato così come riportato nell'avviso pubblico che sarà esposto anche presso le biglietteria di terra e di bordo, nonché pubblicato sul sito web aziendale.

Orario Rimodulato 110-111-112-113-114 SR dal 27 lug 2022

La modifica oraria delle corse resterà in vigore fino a nuove disposizioni. Tutte le restanti tratte, invece, non subiranno variazioni ed il servizio di linea sarà erogato regolarmente come da orario in vigore.