Caduto con i roller, Samuele non ce l'ha fatta: si è spento in ospedale

«Care concittadine e cari concittadini, come tante e tanti di voi hanno già appreso Povegliano da ieri piange la scomparsa di Samuele Conti. Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio dei suoi cari per la perdita di un giovane straordinario, appassionato e brillante, da sempre impegnato nelle attività culturali e sociali del nostro paese. A nome di tutta la comunità esprimiamo la nostra vicinanza e le condoglianze alla famiglia Conti e al gruppo giovani Povegliano, di cui Samuele era parte integrante. É intenzione dell'Amministrazione comunale indire una giornata di lutto cittadino non appena sarà noto il giorno delle esequie. Le manifestazioni previste per la prossima settimana verranno sospese in segno di rispetto. Ricordiamo Samuele sorridente in questa immagine mentre, come volontario, accompagnava i visitatori a Villa Balladoro durante le giornate del Fai».

È il messaggio con cui Roberta Tedeschi, sindaca di Povegliano Veronese, ha annunciato ai suoi cittadini la prematura scomparsa del 22enne studente dell'Università di Trento, dove frequentava ingegneria dell'informazione e informatica.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, Samuele è finito a terra mercoledì primo giugno, mentre percorreva la ciclabile che costeggia l'Adige nel capoluogo trentino con i suoi roller. Non sono chiare le cause della caduta, forse una buca inaspettata o un ostacolo non visto, che ha proiettato il giovane a terra, facendogli sbattere con violenza la testa. Portato all'ospedale Santa Chiara in condizioni critiche, Samuele ha lottato fino alle scorse ore, quando il suo cuore ha cessato di battere.

Parole di cordoglio sono state pronunciate anche dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che ha parlato di «una tragedia che ci riempie di tristezza. Samuele era giovane, impegnato e tanto brillante da essere ammesso al Clesio, il collegio d'eccellenza del nostro Ateneo. Samuele amava Trento e sarebbe diventato un bravissimo ingegnere. Insieme all'università troveremo il modo di ricordarlo perché rimanga traccia del suo passaggio a Trento, perché la sua breve vita sia per ognuno un incoraggiamento a spendere nel migliore dei modi il tempo che ci è concesso di vivere».