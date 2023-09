Professore perde la vita per un malore sulle Ande: tornate in Italia le ceneri

«Caro Stefano, la morte ti ha rapito a noi, ma il tuo ricordo rimarrà una perenne guida. La determinazione e l’umorismo con cui affrontavi la vita ci saranno di esempio. Vivrai per sempre con noi».

È questo il saluto che l'ISISS Carlo Anti di Villafranca di Verona ha dedicato sul proprio sito a Stefano Cornella, 63 anni, ingegnere e professore dell'indirizzo di Elettronica e Comunicazioni, che il 4 agosto ha perso la vita a causa di un malore in Perù, dove si trovava in viaggio con la moglie Luisa Barbara Teso, professoressa di lingue che esercita nel medesimo istituto.

Ben voluto dai suoi studenti, cui non risparmiava un brutto voto quando era meritato, era stimato dai colleghi ed inoltre era resposanbile della sicurezza della scuola. Il professor Cornella, che dagli anni '90 insegnava a Villafranca, era un grande amante della montagna, motivo per cui si teneva allenato d'estate e d'inverno così da poter soddisfare la propria passione. Si dedicava ad escursioni insieme ad altri docenti che condividevano questo amore e spesso frequentava le dolomiti, inoltre, insieme alla sua compagna di viaggio, la professoressa Teso, aveva toccato diverse mete in Sud America come Cile, Bolivia, Ecuador, dove è presente la cordigliera delle Ande.

Ad agosto Cornella si trovava in Perù insieme alla moglie. Arrivati oramai alla fine del viaggio che li ha portati fino a Macchu Picchu, una delle sette meraviglie del moderno, ha accusato il malore fatale nel corso di una delle ultime escursioni, mentre si trovava nella zona di Yungay.

Concluse le lungaggini burocratiche, le ceneri del professore sono giunte a Venezia il 31 agosto e la cerimonia funebre è stata fissata per le ore 10.30 di martedì 5 settembre nella chiesa di Madonna del Popolo a Villafranca, dove sarà possibile devolvere un'offerta per i volontari dell'Operazione Mato Grosso in Perù.