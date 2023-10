Una vita tra disegni e caricature, è morto a 87 anni Bruno Prosdocimi

Da Mike Buongiorno a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, da Marilyn Monroe a Josephine Baker, e poi una lunga lista di calciatori: Pelè, Gigi Riva, Sandro Mazzola, gli italiani delle Nazionali campioni del mondo nel 1982 e del 2006 e naturalmente tutto l'Hellas Verona campione d'Italia nel 1985. Sono davvero poche le celebrità sfuggite alla matita di Bruno Prosdocimi, artista veronese di cui oggi è stata annunciata la morte. Prosdocimi si è spento ieri, 26 ottobre, a 87 anni. E i suoi cari, sul suo profilo Facebook, hanno lasciato questo messaggio: «Per noi che abbiamo avuto il privilegio di stargli accanto, sarà incolmabile il grande vuoto che lascia. Un grazie a voi che in tutti questi anni gli avete dimostrato affetto e stima, sentimenti ricambiati da Bruno e da tutti noi».

Bruno Prosdocimi è nato a Mestre il 23 maggio 1936 e quando era ancora piccolo la sua famiglia si è trasferita per lavoro a Bussolengo, il paese diventato casa per Prosdocimi. Formatosi artisticamente all'Accademia Cignaroli, vincendo dei concorsi Prosdocimi è riuscito ad entrare nella Mondadori come disegnatore di Topolino. Il successo è poi arrivato con l'approdo in Rai, dove Prosdocimi ha lavorato, collaborando però anche con quotidiani e riviste. Diventato ormai popolare, Prosdocimi è riuscito a far arrivare le sue opere in tutte le case degli italiani grazie alla collaborazione con l'editore modenese Panini che lo coinvolge per le figurine dei calciatori da collezionare negli album. Ma il legame con la provincia di Verona è sempre rimasto forte in Prosdocimi, il quale ha dedicato molte sue opere alla stagione lirica areniana ed ha collaborato nella progettazione dei carri allegorici per il carnevale veronese.

Per i suoi 80 anni, una mostra retrospettiva è stata ospitata a Bussolengo, Cavaion Veronese e a Verona. Ma già prima, la sua vita e la sua carriera erano stati raccolti in un volume scritto da Paola Biribanti e intitolato Prosdocimi. La vita è un gioco: Topolino, umorismo, figurine, TV.

«Con la sua abilità di disegnatore e comunicatore ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico nazionale - ha detto di Prosdocimi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Sin da ragazzo ha rivelato la stoffa di un grande creativo. Frutto della sua poliedrica fantasia e abilità anche il monumento a Emilio Salgari nel parco di divertimenti di Gardaland e, pochi anni fa, il francobollo commemorativo delle Poste Italiane dedicato a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Un grande artista, che ha reso orgogliosa la sua terra e di cui resterà indelebile memoria grazie alle molteplicità di opere artistiche di cui ci ha lasciato testimonianza».