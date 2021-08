Esce con il windsurf nell'alto Garda ma non rientra: ripescato il corpo del 59enne

L'uomo era uscito dalla località Pra della Fam del Comune di Tignale, nel Bresciano: a lanciare l'allarme sono stati la moglie e alcuni amici, preoccupati nel non vederlo tornare

È stato ritrovato dall’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna, attivato dalla sala operativa di Brescia, il corpo di un windsurfista il cui mancato rientro era stato segnalato telefonicamente dalla moglie e da alcuni amici alla Guardia Costiera del lago di Garda, che si era subito attivata per le ricerche.

Quattro i mezzi navali, due della Guardia Costiera e due dei pompieri, impiegati nelle attività SAR (search and rescue), insieme all'elicottero dei vigili del fuoco.

Una diportista di passaggio ha segnalato nell'area di ricerca una tavola da surf corrispondente a quella dello sportivo disperso, che è stata recuperata dai soccorritori della Guardia Costiera. Poco dopo l'elicottero dei pompieri, impegnato nell'area del lago compresa tra i Comuni di Maderno, Torri del Benaco, Malcesine e Tremosine, ha individuato un corpo galleggiare al centro della zona.

Dal velivolo si sono dunque lanciati due vigili del fuoco che hanno raggiunto il corpo, mentre la sala operativa della GC faceva convergere sul punto del ritrovamento una motovedetta ed un gommone, già impegnati nelle ricerche.

Recuperato a bordo della motovedetta CP 605, quest’ultima si è diretta verso il vicino porto di Bogliaco, dove ad attenderla c'era un’autoambulanza del 118 ed una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gargnano.

Il personale medico però ha potuto solamente constatare la morte del windsurfista: si disposizione del Pm di turno, il dottor Milanesi della Procura della Repubblica di Brescia, la salma è stata messa a disposizione dei familiari arrivati sul posto.

G.A., 59 anni e residente a Salò, era un esperto windsurfista ed oggi, come in altre occasioni, era uscito dalla località Pra della Fam del Comune di Tignale, per dedicarsi alla sua passione nelle acque dell’alto lago.