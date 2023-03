In un mese 3 morti sul lavoro in Veneto. Nessuno a Verona, ma 952 infortuni

Il 2023 in Veneto è cominciato con tre morti sul lavoro in un mese. Dato che pone la regione al terzo posto in Italia, insieme a Puglia e Marche, per numero di decessi in occasione di lavoro dopo la Lombardia (10) e il Piemonte (4). È questa la prima proiezione dell'anno fornita dall'osservatorio sulla sicurezza sul lavoro di Vega Engineering.

Gennaio 2023 non ha dunque mostrato alcun miglioramento rispetto all'anno precedente. Anzi, nel gennaio 2022 c'era stata una vittima in meno sul posto di lavoro. «Tre lavoratori hanno perso la vita in un solo mese - ha commentato Mauro Rossato, presidente dell'osservatorio con sede a Mestre - Tragedie che potrebbero essere tutte evitate in virtù delle misure preventive disponibili per tutelare la sicurezza dei lavoratori».

Accanto ai numeri assoluti, l'osservatorio di Vega Engineering ha calcolato anche l'incidenza della mortalità. Un dato confortante per la regione. A fine gennaio 2023, infatti, il rischio di infortunio mortale in Veneto (1,4 morti per milione di occupati) risulta inferiore rispetto alla media nazionale (pari a 1,5).

Gli infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel mese di gennaio di quest'anno in Veneto si sono verificati nelle province di Treviso (2) e di Padova (1). L'incidenza di mortalità per Treviso è stata calcolata in 5,1 morti ogni milione di abitanti, mentre in provincia di Padova l'incidenza è di 2,6.

Infine, il dato positivo sugli infortuni totali sul lavoro. Nel gennaio 2023 le denunce sono diminuite del 27,2% rispetto a gennaio del 2022: erano 6.500 l'anno scorso e quest'anno sono state 4.734. Sono 1.703 le denunce delle donne lavoratrici e 3.031 quelle degli uomini. E le denunce dei lavoratori stranieri sono 1.199 (praticamente una su quattro).

Quello delle attività manifatturiere è il settore più colpito in occasione di lavoro (630 denunce), seguito da sanità (229; oltre 1.000 in meno rispetto a gennaio 2022) e poi costruzioni (183), trasporti (178) e commercio (172).

La provincia di Verona è quella con il più elevato numero di denunce totali di infortunio: 952. Seguono: Vicenza (951), Padova (879), Treviso (844), Venezia (771), Belluno (181) e Rovigo (156).