È morto in ospedale il pedone coinvolto nell'incidente avvenuto in lungadige Rubele a Verona

L'incidente stradale risale al mattino dello scorso 2 febbraio, quando in lungadige Rubele a Verona, un uomo di 62 anni, mentre si stava recando al lavoro a piedi, era stato colpito da uno scooter Piaggio Liberty. A bordo di quest'ultimo, poi sequestrato su ordine del pm di turno, viaggiava un cittadino srilankese di 72 anni.

Il ferito era stato prontamente soccorso dal personale del Suem 118 che era giunto in lungadige Rubele con un'ambulanza ed un'automedica. Per il sessantaduenne, originario della provincia di Padova, si era quindi reso necessario il trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Verona Borgo Trento, a causa delle gravi lesioni riportate.

A distanza di pochi giorni, secondo quanto viene riportato dal quotidiano Il Gazzettino, per l'uomo sarebbe sopraggiunta la morte mentre si trovava ricoverato in terapia intensiva nella struttura veronese. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro erano stati gli agenti della polizia locale afferenti al reparto motorizzato, i quali, come detto, avevano poi sottoposto a sequestro il ciclomotore coinvolto nel sinistro.