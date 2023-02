Investito da uno scooter, 62enne viene soccorso e portato d'urgenza in ospedale

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina a Verona.

Erano circa le ore 7, quando un uomo, 62enne originario del Padovano, è stato investito da uno scooter Piaggio Liberty in lungadige Rubele, condotto da un 72enne srilankese che stava andano al lavoro, con una dinamica da appurare. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo averlo intubato, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a causa della gravità delle lesioni.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso affidati al Reparto Motorizzato, mentre il pm di turno, Maria Beatrice Zanotti, ha disposto il sequestro del veicolo.