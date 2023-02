È morto il pedone investito da un'auto in via Roveggia: l'incidente era avvenuto lo scorso novembre

Risale allo scorso 23 novembre l'investimento che lo aveva visto suo malgrado protagonista. L'uomo di 92 anni era stato colpito da un'autovettura in transito lungo via Roveggia a Verona quando erano circa le ore 8.30 del mattino. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, oltre ai soccorritori del Suem giunti sul posto con un'automedica ed un'ambulanza.

Il ferito era quindi stato portato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento dove era poi stato ricoverato. Secondo quanto viene riportato quest'oggi dal quotidiano L'Arena, per il pensionato Severino Tommasi, purtroppo, nelle scorse ore dopo un lungo ricovero sarebbe però sopraggiunta la morte, proprio in seguito alle ferite riportate a causa dell'incidente.