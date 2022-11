Pedone investito a Verona: portato in ospedale in gravi condizioni

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti questa mattina, mercoledì 23 novembre, nel Comune di Verona per prestare aiuto ad un pedone rimasto coinvolto in un incidente. L'investimento, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto intorno alle ore 8.30 circa nei pressi di via Roveggia.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, sono giunte un'automedica ed un'ambulanza. Dopo le prime cure ricevute, la persona investita è stata portata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale cittadino di Verona Borgo Trento.