Morto per la caduta da un bagagliaio, disposta autopsia sul corpo di un 21enne

Alle 15 di questo pomeriggio, 16 ottobre, si terrà il funerale di Michele Zenti, il 21enne deceduto per un incidente ancora non del tutto chiaro avvenuto a Sona, nel parcheggio de «La Grande Mela».

Michele Zenti, ha scritto Laura Tedesco sul Corriere di Verona, era un ragazzo energico, gioiso e con molte passioni. «Realizzo foto e video. Suono la tromba», aveva scritto sul suo profilo Facebook. Viveva a Parona con i genitori che non riescono a spiegarsi come sia possibile che un ragazzo perda la vita cadendo dal bagagliaio di un'auto. Perché pare sia successo questo, il 2 ottobre scorso, a Sona. Non si sa se il 21enne fosse seduto o in piedi, ma si sarebbe trovato nel bagagliaio di una vettura guidata da un amico nel parcheggio del centro commerciale. Il veicolo non procedeva a forte velocità, ma Michele Zenti avrebbe comunque perso l'equilibrio e cadendo a terra avrebbe sbattuto violentemente la testa. Né lui, né l'amico al volante avevano assunto droga o alcol. Il giovane è stato portato rapidamente all'ospedale di Borgo Trento, dove si è spento dopo cinque giorni di coma nel reparto di terapia intensiva.

Una morte assurda, su cui carabinieri e Procura di Verona vogliono investigare. Il fascicolo è stato aperto e l'ipotesi di reato è omicidio colposo, anche se gli inquirenti non escludono nulla. Quella del 2 ottobre potrebbe essere anche stata una fatalità o il triste epilogo di una bravata o di una scommessa. Oppure, potrebbe anche essere stata la conseguenza di un malore che avrebbe colpito la vittima mentre si trovava nel bagagliaio e che avrebbe poi provocato la caduta. Tutte le ipotesi saranno poste al vaglio dei risultati dell'autopsia disposta dalla Procura.