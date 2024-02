Merce contraffatta scovata e sequestrata tra i bagagli dell'aeroporto Catullo

Insieme ai militari della guardia di finanza, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto Catullo di Verona, hanno portato a termine durante lo scorso anno diverse operazioni di sequestro nell’ambito dei controlli effettuati negli spazi doganali aeroportuali sui bagagli a seguito dei viaggiatori (art. 19 del TULD).

Numerosi gli articoli rinvenuti risultati contraffatti fra cui maglie, borse, scarpe, cinture e portafogli griffati con famosi marchi come Moncler, Nike, Polo Ralph Lauren, Louis Vuitton, Alexander Mc Queen, Guess e The North Face.

I trasgressori sono stati puniti con la sanzione pecuniaria prevista dal D.L. 35/2005 che va da 100 a 7000 euro per avere introdotto nel territorio dello Stato beni di paesi non appartenenti alla UE, in violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, di proprietà industriale e diritto d’autore.