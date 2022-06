Giovane cameriere muore a Garda mentre è al lavoro: ipotesi malore improvviso

Un giovane cameriere è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 giugno, mentre si trovava in servizio in un locale sul lungolago Regina Adelaide nel Comune di Garda. La triste notizia è stata riportata dal quotidiano L'Arena. Per il ragazzo, un venticinquenne che pare fosse alla sua prima stagione sul lago, l'ipotesi è che sia stato sorpreso da un malore improvviso e purtroppo fatale.

I soccorsi, allertati pare proprio da un collega del giovane, sono giunti prontamente sul posto. Purtroppo il personale di Verona Emergenza arrivato in elicottero, nonostante i tentativi di rianimare il ragazzo, ha potuto solamente alla fine constatare l'avvenuto decesso del venticinquenne.