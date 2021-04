Litiga in strada con un camionista e lo colpisce al volto: denunciato 27enne

Lo scorso 14 aprile l'autista di un camion era rimasto ferito in seguito ad una lite scoppiata in strada a Peschiera del Garda con un'automobilista, che è stato poi denunciati dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia locale.

Si trattava di M.K., pregiudicato 27enne di origini albanesi, residente nel Comune arilicense e già noto alle forze dell'ordine, che viene ritenuto responsabile delle lesioni con 30 giorni di prognosi riportate dal camionista in seguito al litigio.

I militari, ricevute le prime dichiarazioni dalla persona rimasta ferita mentre si trovava ancora in ospedale, hanno immediatamente avviato le indagini del caso, utilizzando le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del Comune di peschiera del Garda, attraverso le quali è stato possibile acquisire il numero di targa dell’automobile il cui conducente è stato poi identificato in M.K.: alla base della futile discussione ci sarebbe stato un sorpasso operato da quest'ultimo, che avrebbe poi colpito l'autista al volto.