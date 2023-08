Litigano con un turista in piazza Pradaval, poi aggrediscono i carabinieri: 4 in manette

Sarebbero bastati uno sguardo di troppo e una parola sopra le righe a scatenare l'ennesima lite nei giardini di piazza Pradaval, a Verona, nella tarda serata di mercoledì 30 agosto. Protagonisti dell'episodio, secondo quanto riferiscono dall'Arma, un giovane turista catanese, il quale era in compagnia della sua ragazza, ed alcuni cittadini stranieri di origine nordafricana che stazionavano in zona.

Tuttavia a farne le spese sarebbero stati i carabinieri della Compagnia di Verona, intervenuti prontamente sul posto una volta chiamati dal turista e che si sarebbero visti aggredire dal gruppetto di stranieri, le cui intenzioni sarebbero state quelle di intimorire il giovane, reo, a loro modo di vedere, di averli additati alle divise come i responsabili della lite.

La rapida reazione dei carabinieri avrebbe quindi permesso di evitare il degenerare della situazione, che si è risolta, non senza fatica e qualche contusione, con l’arresto di quattro dei giovani cittadini marocchini, tutti di età compresa tra i 20 e 28 anni ed irregolari, i quali sono finiti in cella con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale: nella mattinata di giovedì compariranno davanti al giudice per l'udienza di convalida.