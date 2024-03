Prendono il via i lavori di completamento del parcheggio "Centro" a Verona: nuova copertura per le scale mobili 

«Le scale mobili del parcheggio Centro saranno a breve dotate di nuova copertura che le proteggerà dalle intemperie e garantirà sicurezza alla mobilità degli utenti». Lo ha annunciato quest'oggi il Comune di Verona, spiegando attraverso una nota che da lunedì 18 marzo prenderanno il via i lavori di completamento della struttura che consente l’attraversamento sotterraneo di lungadige Galtarossa e che collega la città antica ad uno dei parcheggi cittadini più utilizzati da turisti e visitatori.

Oltre alla copertura, secondo quanto riferito sempre da Palazzo Barbieri, è prevista anche l’installazione di pareti ai lati delle scale mobili, che saranno realizzate sotto forma di vetrate per essere uniformi all’ascensore. Il cantiere verrà allestito contemporaneamente sulle due scale (scala est e scala ovest). Dal Comune precisano inoltre che, durante tutto il periodo dei lavori, le scale mobili saranno chiuse e verrà garantita l’accessibilità agli utenti del sottopasso solo per il tramite delle scale fisse oppure con l’utilizzo degli ascensori.

Questi ultimi saranno invece gli unici accessi possibili durante la settimana dal 18 al 22 marzo, periodo in cui sarà installata una tettoia temporanea necessaria alla protezione degli utenti delle scale fisse. Per il completamento dell’opera, indicata dall’amministrazione come «necessaria», nei mesi scorsi sono stati finanziati «ulteriori 131 mila euro» rispetto al costo preventivato nel piano di fattibilità del 2016 e che, precisa la nota di Palazzo Barbieri, servono «per coprire l’incremento di spesa a seguito dell’approvazione del prezzario regionale 2022». Il costo complessivo dell’opera, che sarà realizzata tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, è quindi di «381 mila euro».