Doveva scontare 2 anni e 5 mesi di carcere, trovato su un treno a Verona

Martedì scorso, 11 luglio, nella stazione di Verona Porta Nuova, gli agenti scaligeri della polizia ferroviaria hanno arrestato un 57enne ricercato per reati contro l'autorità giudiziaria e contro la pubblica fede a Bologna.

L’uomo era seduto sul treno in partenza per Bologna, città dove risiede, quando è stato avvicinato dagli agenti impegnati nei controlli dei viaggiatori a bordo. Sorpreso dalla loro presenza, l'uomo ha cercato invano di mantenere la calma e di nascondere il proprio nervosismo per evitare il controllo, ma è stato identificato.

Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che il cinquantasettenne di origine campana, oltre ad essere pluripregiudicato, doveva scontare due anni e cinque mesi di carcere a seguito di una misura restrittiva emessa, alla fine dello scorso anno, dalla procura felsinea per cumulo delle pene.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria emiliana.