Lancia la droga dall'auto, ma i carabinieri lo vedono: 26enne in manette

Durante un servizio sul territorio nella serata di giovedì, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di cocaina in sasso ed è finito in manette.

Si tratta di un 26enne marocchino che intorno alle 20.50 stava percorrendo via Fincato a bordo un'Alfa Romeo 156, insieme ad un altro individuo. Il veicolo ha attirato l'attenzione di due equipaggi della sezione radiomobile di Verona, in quel momento impegnati in un posto di controllo, che hanno intimato al conducente di fermarsi: a quel punto le forze dell'ordine, illuminato l’abitacolo della vettura seguita, avrebbero potuto distintamente scorgere il passeggero che lanciava dal finestrino un oggetto che, per sua sfortuna, sarebbe rimbalzato su un albero e caduto in strada. Si trattava di due involucri contenenti un totale di 10 grammi di cocaina in sasso, per un valore sul mercato di circa mille euro.

Il 26enne quindi è stato accompagnato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto. Il mattino seguente il giudice ha convalidato il provvedimento e, in attesa della celebrazione del processo fissata per il 7 dicembre, lo ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.