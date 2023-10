Sorprende il ladro a rovistare in casa sua, lo insegue e lo fa arrestare dai carabinieri

Avrebbe scoperto il ladro mentre rovistava nei cassetti di casa sua, probabilmente alla ricerca di soldi e oggetti di valore, dopodiché lo avrebbe inseguito per acciuffarlo e recuperare la refurtiva, ma ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di San Bonifacio ad acciuffare il malvivente. Il tutto si sarebbe verificato a Belfiore nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte.

A finire in manette è stato un 18enne di origini marocchine, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, il quale avrebbe approfittato del fatto che una finesta era solo accostata, per introdursi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio, venendo sorpreso dal padrone di casa mentre rovistava tra i suoi effetti personali, che lo ha costretto alla fuga.

Il cittadino si è messo all'inseguimento del ladro e con la collaborazione di un vicino è riuscito a mettersi in contatto con i carabinieri di San Bonifacio. Arrivati sul posto, i militari hanno tratto in arresto il 18enne e recuperato portafogli e monili d'oro rubati, dei quali si sarebbe liberato mentre cercava di scappare.

Nella mattinata di martedì, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare del carcere, fino alla celebrazione del processo.