Allertate da un automobilista, le Volanti arrestano due presunti ladri di biciclette

Un attento automobilista di passaggio ha notato le loro mosse furtive e ha allertato il 113 nella tarda serata di sabato 29 agosto, permettendo così alle Volanti della Questura di Verona di arrestarli.

Erano circa 23.40 quando i due cittadini marocchini classe 1981 e 1991, entrambi con precedenti alle spalle e non in regola sul suolo italiano, sono stati visti mentre armeggiavano con le catene di due biciclette tra via Tombetta e via Basso Acquar, nel quartiere di Borgo Roma, in prossimità dell'hotel Giulietta.

Sul posto si sono dunque recati i poliziotti scaligeri e alla vista delle forze dell'ordine, i due hanno cercato di scappare e di far pedere le proprie tracce, ma alla fine sono stati scovati e sono finiti in manette.

Condotti nelle camere di sicurezza di lungadige Galtarossa, lunedì mattina si sono presentati davanti al giudice del tribunale di Verona, che ha convalidato il provvedimento e disposto l'obbligo di firma giornaliero fino al processo presso la polizia giudiziaria.