/ Via Colonnello Giovanni Fincato

Guasto alla caldaia: due persone soccorse nella notte per intossicazione da monossido

Vigili del fuoco e personale del 118, tra martedì e mercoledì, sono intervenuti in via Colonnello Fincato, a Verona, per prestare soccorso a due persone che presentavano i sintomi da avvelenamento da monossido