Una presunta intossicazione alimentare, ha costretto sei persone a ricorrere alle cure ospedaliere.



Stando alle prime informazioni giunte, la vicenda ha avuto luogo intorno alle ore 17 di martedì in una ditta vinicola situata a Pastrengo, in via Gardesana. Sul posto sono arrivate le ambulanze e l'automedica del 118 che hanno prestato le prime cure ai presenti, per poi condurli negli ospedali di Villafranca e Peschiera: 2 in codice giallo e 4 in codice verde.Sul posto anche i carabinieri.