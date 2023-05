In bici, insulta gli agenti e poi cerca di sfuggire al controllo: aveva quasi un etto di hashish

Una volta avvistati gli agenti delle volanti della questura di Verona li avrebbe insultati, poi, una vota fermato per un controllo, avrebbe provato maldestramente a liberarsi dell'hashish e dell'ingente somma di denaro che aveva con sé. Droga e soldi sono stati però prontamente recuperati e lui è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale.

Questo ciò che si sarebbe verificato nella serata di lunedì in via Porto San Michele, a Verona, quando gli operatori, impegnati in alcuni servizi sul territorio, hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta che, vedendoli, li avrebbe insultati per poi proseguire la sua corsa.

L'individuo, un 53enne già noto alle forze dell'ordine, è stato così fermato per degli accertamenti, ma si sarebbe dato alla fuga dopo aver gettato a terra un rotolo di banconote e un cellulare. Prima di venire bloccato dai poliziotti, avrebbe cercato di liberarsi anche di un panetto di sostanza marrone, che è stato prontamente recuperato: i successivi esami eseguiti dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica hanno poi confermato che si trattava di hashish.

Conclusi gli accertamenti sono scattate le manette per il 53enne e la droga rinvenuta, più di 95 grammi di "fumo", è stata sequestrata insieme al cellulare e alla somma di 1200 euro in contanti, ritenuta il frutto dell'attività di spaccio.

Martedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.