Una persona è stata trasportata in ospedale, dopo un incidente avvenuto a Villafranca di Verona.



Stando alle prime informazioni giunte, si tratterebbe di un infortunio sul lavoro che si è verificato in via Fantoni poco dopo le ore 11 di mercoledì. Non è ancora chiara la dinamica, ma stando a quanto riferito dai soccorritori, il lavoratore avrebbe subito un trauma da schiacciamento di un arto inferiore. In suo soccorso sono arrivate l'ambulanza e l'elicottero del 118, che dopo avergli fornito le prime cure lo hanno condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.Sul posto anche i carabinieri.