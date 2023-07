Controlli ai pneumatici delle auto, 7% sono lisci e il 3% sono danneggiati

Sulle strade italiane circolano circa 8 milioni di vetture con pneumatici non conformi e quindi potenzialmente pericolosi. È questo il dato più allarmante presentato ieri, 11 luglio, a Roma tra i risultati dell’indagine Vacanze Sicure 2023, realizzata da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus.

Sono state 8.865 le auto controllate in 6 regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) tra maggio e giugno. Il 18% delle vetture controllate sono risultate con pneumatici non conformi. E si sfiora il 25% se si considera anche l'assenza di revisione. La maggior parte delle difformità riguardano pneumatici non omogenei (8%), poi i pneumatici lisci (7%) e infine i pneumatici visibilmente danneggiati (3%). E questi ultimi due dati sono in linea con quanto rilevato in provincia di Verona.

Il campione indagato dagli agenti della Stradale ha un’anzianità media di 8 anni e 10 mesi mentre la media del parco circolante italiano è oggi di 12 anni e 6 mesi. Ci sono quindi quasi quattro anni di differenza tra l'età media dei veicoli circolanti in Italia e il campione indagato e questo rende ancora meno confortanti i risultati dell'indagine. Inoltre, la prevalenza dei controlli è stata fatta sulle autostrade, dove generalmente circolano le vetture in migliori condizioni, e questo avrebbe dovuto dar luogo a risultati migliori.

Le auto con meno di 10 anni di età presentano problemi ai pneumatici nella misura di 1 vettura su 5. Quelle che hanno più di 10 anni di età mostrano una frequenza ancor più significativa: 1 vettura su 3 ha problemi alle gomme. E se i risultati del campione venissero proiettati sull'intero parco circolante italiano, costituito da oltre 40 milioni di autovetture, si potrebbe stimare in 8 milioni di auto quelle che sono potenzialmente pericolose perché con pneumatici non conformi.

«Prima di intraprendere un viaggio è fondamentale anche verificare che gli pneumatici siano in perfetta efficienza - ha dichiarato Filiberto Mastrapasqua, direttore del servizio Polizia Stradale - Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto del veicolo con la strada ed è importantissimo controllarne l’usura, la pressione e l’aderenza. Guidare con pneumatici non omologati o danneggiati, oltre ad avere una rilevanza dal punto di vista sanzionatorio, rappresenta un atto di irresponsabilità perché espone, ad un elevato rischio di incorrere in un incidente stradale. La sicurezza non va in vacanza, quando si è alla guida, tra le varie accortezze, prestiamo attenzione anche agli pneumatici, ne va della nostra ed altrui incolumità».

E all'indagine Vacanze Sicure 2023 ha contribuito anche la Polizia Stradale di Verona insieme alle pattuglie dei distaccamenti di Bardolino e Legnago e della sottosezione autostradale di Verona Sud. Nel periodo tra maggio e giugno 2023 sono stati effettuati i controlli sulle prestazioni dei pneumatici di 309 veicoli che transitavano sia in viabilità ordinaria che in autostrada. I pneumatici lisci sono stati rilevati in 7 vetture su 100 e pneumatici visibilmente danneggiati in 3 vetture su 100.