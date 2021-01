Perde il controllo dell'auto, sbatte contro guardrail e finisce nella scarpata

Il conducente ha avuto la prontezza di sterzare per non invadere la corsia di marcia opposta e non ha riportato lesioni gravi, nonostante il volo, avvenuto in Viale Caduti del Lavoro, a Verona

Stava tornando a casa dal lavoro, il 20enne che oggi, 23 gennaio, verso mezzogiorno, è finito fuori strada in Viale Caduti del Lavoro, a Verona. Il ragazzo era da solo nella sua Mazda quando, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo, non lontano dal ponte sull'Adige, in zona Saval. Il conducente ha avuto la prontezza di sterzare a destra per non invadere la corsia di marcia opposta, andando così a sbattere contro il guardrail. Nell'impatto, la protezione stradale ha ceduto e l'auto ha fatto un volo di qualche metro, finendo nella scarpata. Il giovane se l'è cavata solo con qualche graffio ed è stato lui ha raccontare l'accaduto alle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Ad occuparsi della ricostruzione del sinistro e della gestione del traffico sono stati gli agenti della questura e della polizia locale di Verona, mentre il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco.